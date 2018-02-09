Челябинцам предлагают проголосовать за улучшение городской среды

Фото с сайта involokolamsk.ru

Жители могут сами выбрать, какие территории благоустраивать в первую очередь. Для этого надо на сайте мэрии кликнуть на баннер «городская среда». В интерактивном разделе появится карта с районами. Нажав на нужный, пользователь сможет ознакомиться с перечнем объектов и проголосовать за понравившийся. Как рассказал корреспонденту «Челябинского эха» председатель гордумы Челябинска Станислав Мошаров, таким образом, жители, а не власти, решат, что именно нужно благоустраивать.

«Есть места традиционные, где люди уже привыкли отдыхать, но сегодня они находятся не в самом лучшем виде, например, такие, как детский парк Терешковой на Комсомольской площади, есть новые места - парк Северо-западный или сквер Первостроителей в Ленинском районе. Абсолютно разные пространства, как большие, допустим, та же Плодушка в Ленинском районе, ну, и маленькие скверы, которые есть в каждом районе», - рассказал Станислав Мошаров.

В марте планируется провести рейтинговое голосование. Подсчетом будет заниматься специально созданная в каждом районе комиссия. Объекты-победители будут благоустроены в 2018 году. Сама госпрограмма рассчитана до 2022 года. Так, в Челябинске планируется за пять лет ее реализации привести в порядок по пять общественных пространств в каждом районе - по одному в год. В проекте участвует не только Челябинск, но и города области, в которых проживают свыше 20 тыс. человек. От южноуральцев поступило уже более 12 тыс. предложений по благоустройству.

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Фото с сайта involokolamsk.ru

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