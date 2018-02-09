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09.02.2018 г. | 09:58Гости эфира: Захаров Константин
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Челябинск приближается к рекорду по длительности режима НМУ
09.02.2018 г. 16:30
Фото с сайта pravmin74.ru
По данным челябинского гидрометцентра, неблагоприятные метеоусловия сохранятся до 19 часов понедельника, 12 февраля. НМУ второй степени объявлены до 10 февраля. Сегодня и в субботу будут превышены предельно допустимые концентрации вредных веществ. 11 и 12 февраля будут НМУ первой степени.
Режим неблагоприятных метеоусловий в областном центре был объявлен 30 января и сохраняется уже вторую неделю. Жители массово жалуются на плохое самочувствие и неприятный запах.
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Фото с сайта pravmin74.ru
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