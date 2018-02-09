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09.02.2018 г. | 09:58Гости эфира: Захаров Константин
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Власти обещают рекордное снижение уровня безработицы в Челябинской области
09.02.2018 г. 16:28
Причиной называют динамику трудоустройства работников ЮУЖД. К осени число незанятых в регионе будет наименьшим с 2012 года. 221 предприятие уведомило о сокращении сотрудников, больше всех будет уволено на ЮУЖД – 1,6 тыс. работников. Но в результате реорганизации структуры, людей сократят и вновь примут в другие подразделения ЮУЖД, сообщили в главном управлении занятости. По оценке работодателя, число реально высвобождаемых сотрудников не поднимется выше 350 человек.
Сейчас число зарегистрированных безработных в регионе - 26,1 тыс. человек. К осени 2018 года численность таких людей должна снизиться до 21-22 тыс.
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