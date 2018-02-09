ГИБДД объяснила, почему закрыли разворот на М5 жителям Долгодеревенского

Скриншот с сайта youtube.com / Сосновская Нива

Разворот на 19-м километре автодороги «Подъезд к городу Екатеринбургу» был закрыт в четверг, 8 февраля, что стало большой неожиданностью для автомобилистов, которые с утра выезжали из села Долгодеревенское в Челябинск. Место разворота было перегорожено снежным валом. Никаких дорожных знаков установлено не было.

Как сообщили в управлении МВД по Челябинской области, закрытие должно снизить аварийность на этом участке дороги. С 2013 года там было зарегистрировано 16 происшествий с пострадавшими, в которых два человека погибли, более 20 получили травмы. Кроме того, в 2017 году зарегистрировано 39 ДТП с материальным ущербом, в 2016-м – 75, в 2015-м – 48. Теперь из села в направлении Челябинска можно выехать только через двухуровневую развязку на Аргаяш.

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Скриншот с сайта youtube.com / Сосновская Нива

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