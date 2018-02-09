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09.02.2018 г. | 09:58Гости эфира: Захаров Константин
Челябинцам бесплатно помогут подготовиться к «Тотальному диктанту»
09.02.2018 г. 16:23
С 15 февраля в городе заработают специальные курсы по русскому языку. Они будут проходить в ЧелГУ, публичной библиотеке и библиотеке для слабовидящих и слепых. На занятиях филологи дадут консультации по спорным вопросам, а слушатели будут писать мини-диктанты и совместно с преподавателем разбирать ошибки. Всего в рамках курса пройдет восемь еженедельных занятий.
На входе участникам необходимо будет предъявить документ, удостоверяющий личность. Желающим посещать курсы необходимо оставить заявку на официальном сайте "Тотального диктанта".
Желающие подготовиться к диктанту могут выбрать удобные для занятий день и площадку:
- ЧелГУ. Курсы будут проходить по вторникам с 18:30 до 20:00 по адресу: проспект Победы, 162в, 3-й корпус Челябинского Государственного Университета, аудитория № 302. Первое занятие состоится здесь 20 февраля;
- Публичная библиотека (Областная универсальная научная библиотека). Курсы будут проходить по четвергам с 16:00 до 17:30 по адресу: проспект Ленина, 60, зал №1 на 3 этаже. Первое занятие на площадке пройдет 15 февраля;
- Библиотека для слабовидящих и слепых (Челябинская областная специальная библиотека для слабовидящих и слепых). По средам с 10:00 до 11:30 по адресу: Свердловский проспект, 58 (вход со Свердловского проспекта). Первое занятие пройдет 28 февраля.
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Фото с сайта nao24.ru
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