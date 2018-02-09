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09.02.2018 г. | 09:58Гости эфира: Захаров Константин
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Челябинские влюбленные смогут посетить музей искусств по одному билету на двоих
09.02.2018 г. 15:43
Фото с сайта cheladmin.ru
Картинная галерея предлагает влюбленным поучаствовать в праздничных мероприятиях, посвященных Дню святого Валентина. Посетители должны сделать совместное фото в антураже музейных залов, а затем выложить снимок в Instagram. Победителей будут выбирать 15 февраля. 14 участников получат подарки.
Также музей запускает "Влюбленный аудиогид" — посетителям расскажут истории романтических отношений художников и правителей. Кроме того, влюбленные пары смогут посетить музей по одному билету на двоих, сообщили в пресс-службе администрации города.
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Фото с сайта cheladmin.ru
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