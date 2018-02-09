Бездомный в Челябинске ограбил микрофинансовую организацию

Фото с сайта 74.мвд.рф

Все случилось вечером во вторник, 6 февраля, в поселке Новосинеглазово. Бездомный уроженец Миасса зашел в офис микрофинансовой организации и, угрожая ножом сотруднице, похитил из помещения около 8 тыс. рублей. Затем мужчина потратил эти деньги на продукты и алкоголь.

По данным пресс-службы городского управления МВД, южноуралец ранее имел судимость. В настоящее время полицейские проверяют причастность задержанного к совершению других преступлений.

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Фото с сайта 74.мвд.рф

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