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09.02.2018 г. | 09:58Гости эфира: Захаров Константин
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Бездомный в Челябинске ограбил микрофинансовую организацию
09.02.2018 г. 15:32
Фото с сайта 74.мвд.рф
Все случилось вечером во вторник, 6 февраля, в поселке Новосинеглазово. Бездомный уроженец Миасса зашел в офис микрофинансовой организации и, угрожая ножом сотруднице, похитил из помещения около 8 тыс. рублей. Затем мужчина потратил эти деньги на продукты и алкоголь.
По данным пресс-службы городского управления МВД, южноуралец ранее имел судимость. В настоящее время полицейские проверяют причастность задержанного к совершению других преступлений.
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Фото с сайта 74.мвд.рф
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