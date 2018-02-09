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09.02.2018 г. | 09:58Гости эфира: Захаров Константин
Разбор полетов
Южноуральские спортсмены выступят на Олимпиаде в Пхенчхане в трех дисциплинах
09.02.2018 г. 15:29
Фото с сайта tkgorod.ru
Турнир стартовал сегодня, 9 февраля, в Южной Корее и продлится до 25 февраля. В сборную атлетов из России вошли семь южноуральских спортсменов: три фристайлиста, три хоккеиста и одна шорт-трекистка. В дисциплине ски-кросс выступят Егор Коротков, Игорь Омелин и Анастасия Чирцова. В соревнованиях по шорт-треку Челябинскую область представит Екатерина Ефременкова. Квалификационные заезды в этом виде спорта начнутся в субботу. Также в Олимпиаде примут участие воспитанники южноуральского хоккея — Вячеслав Войнов, Никита Нестеров и Никита Прохоркин, сообщили в пресс-службе регионального министерства спорта.
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Фото с сайта tkgorod.ru
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