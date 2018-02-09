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В новой многоэтажке в Чурилово из стены выпал кусок бетона
09.02.2018 г. 12:50
Кадры зияющей дыры в стене квартиры опубликованы в группе «Агентство чрезвычайных новостей» в соцсети «ВКонтакет». Соседи разговаривают друг с другом через отверстие, которое появилось после того, как из стены выпал кусок бетона.
Ситуацию обсуждают участники группы. «Очень качественное жилье», - иронизирует челябинка. «Ужас!!!!» - восклицает другой пользователь группы.
Некоторые члены сообщества посоветовали жильцам не искать правды у строительной компании или коммунальщиков, а самостоятельно заделать дыру. Дому, кстати, чуть больше пяти лет.
Видео: Агентство чрезвычайных новостей / vk.com
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