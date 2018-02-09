В Челябинске установят еще 20 камер для фиксации нарушений на дорогах

09.02.2018 г. 12:57

В Челябинске установят еще 20 камер для фиксации нарушений на дорогах
Фото с сайта sibdepo.ru

Техника будет регистрировать нарушения скоростного режима, пересечение стоп-линий, несоблюдение рядности и проезд на красный. Всего в городе смонтируют 20 новых постов с камерами, пишет 74.ru.

Два прибора для фиксации нарушений установят на улице Труда рядом с ТРК Родник. Там будут измерять среднюю скорость. Также дополнительными камерами оборудуют Университетскую набережную, улицы Гагарина, Братьев Кашириных, Героев Танкограда, 1-й Пятилетки, проспекты Победы, Комсомольский и Уфимский тракт.

 

 

Новые посты фиксаций нарушений появятся и в других городах Южного Урала. По три камеры планируется установить в Магнитогорске, Златоусте, Миассе и Копейске.

 

Участки, на которых установят новые камеры в Челябинске:

- пересечение улиц Братьев Кашириных и Чичерина
- пересечение проспекта Победы и улицы Чайковского
- пересечение улиц Первой Пятилетки и Марченко
- пересечение улиц Братьев Кашириных и Молодогвардейцев
- пересечение улицы Героев Танкограда с проспектом Ленина
- пересечение улиц Дзержинского и Гагарина
- пересечение улиц Героев Танкограда и Бажова
- пересечение шоссе Металлургов с улицей 50-летия ВЛКСМ
- пересечение Комсомольского проспекта с улицей Молодогвардейцев
- пересечение проспекта Победы и улицы Кирова
- пересечение проспекта Победы с улицей Салавата Юлаева
- пересечение Комсомольского проспекта и улицы 40-летия Победы
- улица Труда возле ТРК «Родник»
- Университетская набережная
- М5 возле поселка Федоровка
- пересечение улиц Худякова и Лесопарковой
- пересечение улиц Героев Танкограда и Механической
- пересечение проспекта Победы и улицы Чичерина
- улица Гагарина возле ТК «Андреевский»
- средняя скорость на улице Труда: от зоопарка до улицы Северо-Крымской

 

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Фото с сайта sibdepo.ru

Все новости за 09.02.2018 г.»

Новости на эту тему