В Челябинске установят еще 20 камер для фиксации нарушений на дорогах

Фото с сайта sibdepo.ru

Техника будет регистрировать нарушения скоростного режима, пересечение стоп-линий, несоблюдение рядности и проезд на красный. Всего в городе смонтируют 20 новых постов с камерами, пишет 74.ru.

Два прибора для фиксации нарушений установят на улице Труда рядом с ТРК Родник. Там будут измерять среднюю скорость. Также дополнительными камерами оборудуют Университетскую набережную, улицы Гагарина, Братьев Кашириных, Героев Танкограда, 1-й Пятилетки, проспекты Победы, Комсомольский и Уфимский тракт.

Новые посты фиксаций нарушений появятся и в других городах Южного Урала. По три камеры планируется установить в Магнитогорске, Златоусте, Миассе и Копейске.

Участки, на которых установят новые камеры в Челябинске:

- пересечение улиц Братьев Кашириных и Чичерина

- пересечение проспекта Победы и улицы Чайковского

- пересечение улиц Первой Пятилетки и Марченко

- пересечение улиц Братьев Кашириных и Молодогвардейцев

- пересечение улицы Героев Танкограда с проспектом Ленина

- пересечение улиц Дзержинского и Гагарина

- пересечение улиц Героев Танкограда и Бажова

- пересечение шоссе Металлургов с улицей 50-летия ВЛКСМ

- пересечение Комсомольского проспекта с улицей Молодогвардейцев

- пересечение проспекта Победы и улицы Кирова

- пересечение проспекта Победы с улицей Салавата Юлаева

- пересечение Комсомольского проспекта и улицы 40-летия Победы

- улица Труда возле ТРК «Родник»

- Университетская набережная

- М5 возле поселка Федоровка

- пересечение улиц Худякова и Лесопарковой

- пересечение улиц Героев Танкограда и Механической

- пересечение проспекта Победы и улицы Чичерина

- улица Гагарина возле ТК «Андреевский»

- средняя скорость на улице Труда: от зоопарка до улицы Северо-Крымской

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Фото с сайта sibdepo.ru

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