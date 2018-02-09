Волонтеры будут прочесывать лес и кладбище в поисках копейчанина, который пропал неделю назад

41-летний Михаил Микерин ушел из дома по улице Забойщиков 1 февраля. С тех пор его местонахождение неизвестно. В субботу, 10 февраля, волонтеры планируют выйти на поиски пропавшего мужчины.

"Территория поиска будет определяться на месте. Форма одежды: лес, поле, обход поселка. Рядом есть кладбище и карьер", — пишут активисты в группе «Легион-СПАС» - Поиск пропавших людей (74 рег)» в соцсети «ВКонтакте».

Приметы пропавшего: рост 160-170 см, плотное телосложение, карие глаза, темные волосы, короткая стрижка, залысины. В день исчезнования мужчина был одет в темно-серую шапку с серой полоской, синее однотонное трико, куртку болотного цвета с капюшоном, черные кроссовки.

Информацию о местонахождении Михаила Микерина просят сообщать по телефонам 8 900 095 5267, 8 908 053 41 97 или в любой отдел полиции.

Источник: «Легион-СПАС» - Поиск пропавших людей (74 рег) / vk.com

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