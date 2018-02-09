Экс-сотрудника ГИБДД за взятку в 30 тысяч оштрафовали на миллион

Фото с сайта 74.мвд.рф

Как было установлено в суде, полицейский в мае 2017 года остановил автомобиль Mazda. За рулем находился пьяный мужчина. Вместо составления протокола сотрудник ГИБДД согласился отпустить нарушителя за 30 тыс. рублей. У водителя было с собой только 5 тыс. рублей, он их отдал, а остальную сумму пообещал привезти позже. Однако вместо этого мужчина отправился с заявлением в полицию.

В итоге оперативники задержали госинспектора с поличным - в момент передачи оставшейся суммы. Калининский райсуд Челябинска признал виновным экс-инспектора ГИБДД, назначил ему штраф в 1,2 млн рублей и запретил три года занимать должности на госслужбе и в МВД.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Фото с сайта 74.мвд.рф

Все новости за 09.02.2018 г.»