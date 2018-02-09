Под Челябинском открыли крупное месторождение камня

Фото с сайта farpost.ru

На территории можно будет добывать облицовочный и строительный камень. Месторождение назвали Саккуловским в честь поселка, который расположен неподалеку. Благодаря открытию новых залежей балансовые запасы по облицовочному камню увеличились до 24 млн кубометров, по строительному — до 21 млн. Свидетельство об установлении факта открытия месторождения в Сосновском районе выдано компании "Промсинтез".

Документ на этой неделе подписал министр имущества и природных ресурсов Челябинской области Алексей Бобраков. За последние три года в регионе было открыто шесть месторождений, сообщили в пресс-службе ведомства.

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Фото с сайта farpost.ru

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