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Под Челябинском открыли крупное месторождение камня
09.02.2018 г. 11:52
Фото с сайта farpost.ru
На территории можно будет добывать облицовочный и строительный камень. Месторождение назвали Саккуловским в честь поселка, который расположен неподалеку. Благодаря открытию новых залежей балансовые запасы по облицовочному камню увеличились до 24 млн кубометров, по строительному — до 21 млн. Свидетельство об установлении факта открытия месторождения в Сосновском районе выдано компании "Промсинтез".
Документ на этой неделе подписал министр имущества и природных ресурсов Челябинской области Алексей Бобраков. За последние три года в регионе было открыто шесть месторождений, сообщили в пресс-службе ведомства.
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Фото с сайта farpost.ru
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