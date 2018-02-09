Челябинцев приглашают обсудить ликвидацию Коркинского разреза

Фото с сайта pravmin74.ru

Предусмотрено девять площадок. Жителям Челябинска и соседних территорий предлагают проанализировать два проекта – «Цех производства закладочного материала на основе хвостов обогатительной фабрики Томинского ГОКа» и «Цех транспортирования закладочного материала». Документы доступны в Челябинске в офисе Томинского ГОКа на улице Ярославского, 1. Другие площадки открыты в поселке Роза, в Коркино, а также на территории Сосновского района. Материалы доступны и в электронном виде - на сайтах Томинского ГОКа и Общественной палаты Челябинской области.

Замечания и предложения принимаются в течение 30 дней с 8 февраля 2018 года, сообщили в пресс-службе РМК. Ликвидацией разреза займется компания «Промрекультивация». Она создана специально для уничтожения выработки угольного карьера с использованием закладочного материала, который будут производить на основе хвостов обогатительной фабрики Томинского ГОКа и транспортировать в котлован.

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Фото с сайта pravmin74.ru

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