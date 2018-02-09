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В Челябинской области уничтожили 18 тонн санкционных яблок
09.02.2018 г. 10:27
Фото с сайта fsvps.ru
Незаконную продукцию обнаружили в Карталинском районе при проверке грузовых автомобилей, которые следовали из Казахстана в Челябинск и Москву. В фургоне находились 18 тонн яблок и 19 тонн свиного шпика. Товар перемещался по недействительным документам и, судя по маркировке, был произведен в странах Евросоюза.
Фрукты были раздавлены трактором на специальном полигоне. Шпик будет уничтожен в ближайшее время, сообщили в пресс-службе таможни.
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Фото с сайта fsvps.ru
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