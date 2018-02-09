Исторический музей составил карту путешествий челябинского метеорита по России

Местом первой крупной "поездки" фрагмента космического тела стал Сочи. Осколок метеорита побывал на зимних Олимпийских играх в 2014 году. В годовщину падения, 15 февраля, победителям вручали медали, инкрустированные кусочками космического объекта. В 2015 году метеорит стал участником фестиваля природы "Первозданная Россия" в Москве, а также был представлен в музейной коллекции инновационного поезда РЖД.

В 2016-м камень побывал в Екатеринбурге и Нефтеюганске. В конце 2017 года метеорит был представлен президентам Владимиру Путину и Нурсултану Назарбаеву на форуме межрегионального сотрудничества. В этом году фрагмент вновь поедет в Москву на туристическую выставку, сообщили в пресс-службе музея.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 09.02.2018 г.»