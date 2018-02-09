Как повысить явку на выборах? Поможет ли опрос по благоустройству Челябинска?

Фото с сайта om1.ru

Одновременно с президентскими выборами в Челябинске планируют провести локальные референдумы по проектам благоустройства в районах города. Так власти рассчитывают привлечь больше избирателей на участки для голосования, а заодно – заручиться поддержкой горожан перед реализацией самих проектов. Сработает ли эта затея и не создаст ли новых проблем в диалоге между властью и жителями? Обсуждаем тему сегодня с экспертами программы «Разбор полетов» на «Челябинском эхе» и 31 канале.

Гости в студии: глава Ленинского района Челябинска Александр Орел, председатель Совета депутатов Ленинского района Челябинска Андрей Рябенко и доктор социологических наук, профессор ЧелГУ Александр Тараданов.

Трансляции в Facebook и "ВКонтакте". Начало в 16:35. Телефон – 269-97-78. Оставляйте вопросы для эфира на нашем сайте.

Фото с сайта om1.ru

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