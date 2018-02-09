Персонально ваш. Вице-спикер Заксобрания Константин Захаров

Фото с сайта gubernator74.ru

Гость программы «Персонально ваш» сегодня – вице-спикер Законодательного собрания Челябинской области Константин Захаров. Говорим о политике и экономике, демографии и экологии, о парламентских расследованиях и воспитании детей. Откровенно и остро – как и всегда в вечернем эфире в пятницу на «Челябинском эхе».

Присоединяйтесь к разговору в 18:05. Будут также трансляции в Facebook и "ВКонтакте". Телефон прямого эфира 269-97-78. Оставляйте вопросы для эфира на нашем сайте. Фото с сайта gubernator74.ru

Все новости за 09.02.2018 г.»