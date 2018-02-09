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Работника челябинской турфирмы отправили в колонию за продажу фейковых автобусных туров на 700 тыс. рублей
09.02.2018 г. 10:00
Советский районный суд вынес приговор в отношении мужчины, который, работая в туркомпании «1Гильдия», обманывал людей, оплативших путевки. В суде установлено, что 38 челябинцев в августе 2016 года оплатили автобусные туры в Самару, Вардане и Казань на общую сумму около 700 тыс. рублей. Эти деньги мужчина скрыл от бухгалтерского учета и присвоил. Также он причинил ущерб на 504 тыс. рублей предпринимателю, который за свой счет возил людей в туры.
Суд приговорил мошенника к 2,5 года в колонии общего режима и штрафу в размере 100 тыс. рублей. Мужчину взяли под стражу в зале суда. Также в полном объеме удовлетворены иски потерпевших о взыскании причиненного материального ущерба, сообщили в областной прокуратуре.
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Фото с сайта 74.мвд.рф
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