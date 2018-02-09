Ольге Фаткулиной повторно отказали в участии в Олимпиаде

Фото с сайта pravmin74.ru

Спортивный арбитражный суд не принял жалобы 47 атлетов о допуске на Олимпийские игры в Пхенчхане. Таким образом, суд признал законным решение МОК не допускать россиян, среди которых и южноуральская конькобежка Ольга Фаткулина, на Игры.

Критерии МОК, согласно заявлению спортивного арбитража, не являются санкциями. Международный олимпийский комитет имел право установить данный порядок допуска на Игры в Пхенчхане, считает суд. Также арбитраж не нашел нарушений в работе комиссии МОК по выдаче приглашений российским спортсменам, сообщает ТАСС.

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Фото с сайта pravmin74.ru

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