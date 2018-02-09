Озерск и Снежинск стали территориями опережающего социально-экономического развития

Фото с сайта gubernator74.ru

Постановление о присвоении статуса ТОСЭР южноуральским закрытым городам подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Документ опубликован на официальном сайте кабинета министров.

По оценке минэкономразвития России, статус ТОСЭР поможет Снежинску и Озерску привлечь около 12,5 млрд рублей и создать более 1,9 тыс. рабочих мест. Ранее территориями опережающего развития в Челябинской области стали Бакал и Верхний Уфалей.

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Фото с сайта gubernator74.ru

Все новости за 09.02.2018 г.»