Челябинск
- -10 ... -12 C°
- 57.6736р. + 0.7203
- 70.7713р. + 0.2403
Персонально ваш
Разбор полетов
«Речелстрой» выплатил своим работникам долг по зарплате в размере 1,5 млн
09.02.2018 г. 08:41
Фото с сайта rechelstroy.ru
26 сотрудникам организация не перечисляла деньги с мая 2017 года. Прокуратура с исковым заявлением обратилась в суд, который удовлетворил требования надзорного органа. В итоге задолженность за девять месяцев была погашена полностью.
Директору строительной компании внесено представление об устранении нарушений трудового законодательства, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
Фото с сайта rechelstroy.ru
Новости на эту тему
- 07.02.2018 г. Учредителю компании «Речелстрой» Андрею Пязоку продлили арест на два месяца
- 31.01.2018 г. Дольщики подали иски с требованием признать «Речелстрой» банкротом
- 30.01.2018 г. До конца года более 2,5 тыс. дольщиков «Гринфлайта» и «Речелстроя» получат квартиры
- 26.01.2018 г. Дольщики «Речелстроя» хотят организовать голодовку на площади Революции
- 22.01.2018 г. Дольщики девяти домов «Академ Riverside» в течение 2018 года смогут переехать в свои квартиры