«Речелстрой» выплатил своим работникам долг по зарплате в размере 1,5 млн

Фото с сайта rechelstroy.ru

26 сотрудникам организация не перечисляла деньги с мая 2017 года. Прокуратура с исковым заявлением обратилась в суд, который удовлетворил требования надзорного органа. В итоге задолженность за девять месяцев была погашена полностью.

Директору строительной компании внесено представление об устранении нарушений трудового законодательства, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

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Фото с сайта rechelstroy.ru

Все новости за 09.02.2018 г.»