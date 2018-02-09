Челябинск
- -10 ... -12 C°
- 57.6736р. + 0.7203
- 70.7713р. + 0.2403
Персонально ваш
Разбор полетов
Около 200 жителей Челябинска пожаловались на грязный воздух в ЕДДС за последние сутки
09.02.2018 г. 08:24
Фото с сайта pravmin74.ru
Больше всего сообщений о химическом запахе в атмосфере было из Курчатовского и Центрального районов — 85 жалоб.
С начала года в ЕДДС поступило более 1,1 тыс. обращений от горожан, а режим НМУ действовал 27 дней. По прогнозам синоптиков, высокая вероятность образования смога сохранится в Челябинске сегодня, 9 февраля, до 19 часов. В городе установлена вторая степень опасности НМУ.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
Фото с сайта pravmin74.ru
Новости на эту тему
- 08.02.2018 г. В Челябинске объявлены НМУ второй степени
- 08.02.2018 г. Правозащитники назвали Коркинский разрез «филиалом ада»
- 08.02.2018 г. Лаборатория минэкологии для отбора проб воздуха получила государственную аккредитацию
- 08.02.2018 г. Экологи в Челябинске проверяют снег на наличие химикатов с дороги
- 08.02.2018 г. ПДК по формальдегиду в Челябинской области превышена в шесть раз, по сероводороду - в 15 раз