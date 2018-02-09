Около 200 жителей Челябинска пожаловались на грязный воздух в ЕДДС за последние сутки

Фото с сайта pravmin74.ru

Больше всего сообщений о химическом запахе в атмосфере было из Курчатовского и Центрального районов — 85 жалоб.

С начала года в ЕДДС поступило более 1,1 тыс. обращений от горожан, а режим НМУ действовал 27 дней. По прогнозам синоптиков, высокая вероятность образования смога сохранится в Челябинске сегодня, 9 февраля, до 19 часов. В городе установлена вторая степень опасности НМУ.

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Фото с сайта pravmin74.ru

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