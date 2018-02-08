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Челябинцы смогут сами выбрать, где будет сквер, а где - новый памятник
08.02.2018 г. 16:11
Заявки с предложениями по благоустройству власти принимают до 9 февраля. Перечень объектов размещен в специальном интерактивном разделе на сайте мэрии Челябинска. Там же до 9 февраля можно оставить свои замечания по уже поданным заявкам.
«Год назад мы уже советовались с горожанами и выбирали в каждом районе по пять мест, которые должны реконструироваться. Сегодня мы хотим еще раз спросить у жителей, правильно ли мы сориентировались, правильно ли выбрали эти места, и что они хотят видеть в своем районе, какова будет очередность», - сообщил председатель челябинской гордумы Станислав Мошаров.
Фото с сайта cheladmin.ru
Подсчетом голосов будет заниматься специально созданная в каждом районе комиссия, затем предложения выставят на голосование. «Общественная палата предложила провести итоговое рейтинговое голосование 18 марта, мы предложение приняли и будем принимать решение с учетом общественного мнения. Но в день выборов, безусловно, мы сможем охватить большее количество людей для голосования по программе «Формирование комфортной городской среды», - рассказал начальник управления организационной и контрольной работы Сергей Губин.
Фото с сайта cheladmin.ru
Выбранные объекты приведут в порядок по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Она рассчитана на пять лет – до 2022 года. Проект реализуется не только в Челябинске, но и в городах области с населением свыше 20 тыс. человек. Собрано уже более 12 тыс. предложений от южноуральцев.
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