Челябинцы смогут сами выбрать, где будет сквер, а где - новый памятник

Фото с сайта cheladmin.ru

Заявки с предложениями по благоустройству власти принимают до 9 февраля. Перечень объектов размещен в специальном интерактивном разделе на сайте мэрии Челябинска. Там же до 9 февраля можно оставить свои замечания по уже поданным заявкам.

«Год назад мы уже советовались с горожанами и выбирали в каждом районе по пять мест, которые должны реконструироваться. Сегодня мы хотим еще раз спросить у жителей, правильно ли мы сориентировались, правильно ли выбрали эти места, и что они хотят видеть в своем районе, какова будет очередность», - сообщил председатель челябинской гордумы Станислав Мошаров.

Фото с сайта cheladmin.ru

Подсчетом голосов будет заниматься специально созданная в каждом районе комиссия, затем предложения выставят на голосование. «Общественная палата предложила провести итоговое рейтинговое голосование 18 марта, мы предложение приняли и будем принимать решение с учетом общественного мнения. Но в день выборов, безусловно, мы сможем охватить большее количество людей для голосования по программе «Формирование комфортной городской среды», - рассказал начальник управления организационной и контрольной работы Сергей Губин.

Фото с сайта cheladmin.ru

Выбранные объекты приведут в порядок по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Она рассчитана на пять лет – до 2022 года. Проект реализуется не только в Челябинске, но и в городах области с населением свыше 20 тыс. человек. Собрано уже более 12 тыс. предложений от южноуральцев.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 08.02.2018 г.»