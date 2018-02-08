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Жительница Троицка призналась, что задушила своего новорожденного ребенка
08.02.2018 г. 15:47
Тело младенца было обнаружено 3 февраля 2018 года в сарае одного из частных домов Троицка. 34-летняя мать пояснила, что ранее у нее произошли домашние роды, на наблюдении у медиков она не находилась. С ее слов, ребенок родился мертвым, поэтому она вынесла тело во двор. Но экспертиза доказала, что мальчик был задушен. После этого женщина созналась в преступлении.
В отношении троичанки возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. У женщины есть пятеро несовершеннолетних детей, сейчас они находятся в спецучреждениях. Инициирован вопрос о лишении женщины родительских прав, сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области.
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Фото с сайта kaspyinfo.ru
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