Челябинского бодибилдера отправили в колонию на четыре года за контрабанду анаболиков

Фото с сайта 74.мвд.рф

26-летний мужчина дважды незаконно получил по почте сильнодействующие вещества (тестостерон, станозолол, метандиенон и др.) из Белоруссии. Объем посылки составил около 60 граммов.

В 2017 году фитнес-инструктор сбыл часть веществ четверым покупателям. При попытке очередной продажи анаболиков мужчину задержали полицейские. Его приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

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Фото с сайта 74.мвд.рф

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