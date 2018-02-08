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Челябинского бодибилдера отправили в колонию на четыре года за контрабанду анаболиков
08.02.2018 г. 15:43
Фото с сайта 74.мвд.рф
26-летний мужчина дважды незаконно получил по почте сильнодействующие вещества (тестостерон, станозолол, метандиенон и др.) из Белоруссии. Объем посылки составил около 60 граммов.
В 2017 году фитнес-инструктор сбыл часть веществ четверым покупателям. При попытке очередной продажи анаболиков мужчину задержали полицейские. Его приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
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Фото с сайта 74.мвд.рф
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