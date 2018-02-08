В Челябинске объявлены НМУ второй степени

Фото с сайта pravmin74.ru

До вечера пятницы, 9 февраля, в воздухе будут существенно превышены ПДК загрязняющих веществ. Режим НМУ первой степени действовал в Челябинске с 30 января и должен был завершиться сегодня в 19 часов. Однако синоптики сообщили, что высокая вероятность возникновения смога в городе продержится до пятницы, и установили вторую степень опасности.

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Фото с сайта pravmin74.ru

Все новости за 08.02.2018 г.»