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Количество свободных складов в Челябинске за второе полугодие 2017-го сократилось в три раза
08.02.2018 г. 15:16
Фото с сайта podolsk-region.ru
Значительное снижение вакантных площадей наблюдалось в этот период и в других российских мегаполисах, кроме Перми и Владивостока. В конце прошлого года в столице Южного Урала зарегистрировали 7% пустых площадей. Во втором квартале 2017-го 23% складов в городе были свободны. Крупнейшей сделкой этого периода стал договор об аренде 46 тыс. квадратных метров "Детским миром" в ТЛК "Южноуральский".
По данным компании JLL, в целом по спросу в прошлом году лидировали Екатеринбург, Новосибирск и Челябинск. На эти города пришлось 73% федеральных сделок.
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Фото с сайта podolsk-region.ru
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