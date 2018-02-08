Правозащитники назвали Коркинский разрез «филиалом ада»

Фото с сайта pravmin74.ru

Так оценили масштаб бедствия московские общественники Иван Засурский и Сергей Цыпленков. Члены совета по правам человека при президенте приехали в Челябинскую область и пытались попасть на борта карьера, но их туда не пустили.

«В Челябинской области находится одна из самых серьезных экологических проблем в России. Это угольный разрез Коркинский. Я считаю, что это такой специальный филиал ада в нашей стране», - приводит слова Ивана Засурского «Уралпрессинформ».

На территорию самого разреза общественников не пустила охрана. Это не первый визит московских правозащитников в поселок Роза. Они побывали там летом 2017 года. Тогда на разрезе еще работала Челябинская угольная компания - пожары тушили ее специалисты. Но в ноябре 2017-го ЧУК покинула объект. За ликвидацию пожаров взяла ответственность фирма «Промрекультивация», которая заключила договор с горноспасателями.

В пятницу, 9 февраля, пройдет заседание рабочей группы, на котором планируют обсудить проект рекультивации угольного разреза «Коркинский», разработанный РМК. Компания предлагает засыпать карьер специальным закладочным материалом.

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Фото с сайта pravmin74.ru

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