- -14 ... -16 C°
- -8 ... -10 C°
- 57.6736р. + 0.7203
- 70.7713р. + 0.2403
-
02.02.2018 г. | 08:32Гости эфира: Сандаков Николай
-
07.02.2018 г. | 16:00Гости эфира: Лукманов Эрнест, Тургумбаев Валихан, Егоров Игорь
Правозащитники назвали Коркинский разрез «филиалом ада»
08.02.2018 г. 15:00
Так оценили масштаб бедствия московские общественники Иван Засурский и Сергей Цыпленков. Члены совета по правам человека при президенте приехали в Челябинскую область и пытались попасть на борта карьера, но их туда не пустили.
«В Челябинской области находится одна из самых серьезных экологических проблем в России. Это угольный разрез Коркинский. Я считаю, что это такой специальный филиал ада в нашей стране», - приводит слова Ивана Засурского «Уралпрессинформ».
На территорию самого разреза общественников не пустила охрана. Это не первый визит московских правозащитников в поселок Роза. Они побывали там летом 2017 года. Тогда на разрезе еще работала Челябинская угольная компания - пожары тушили ее специалисты. Но в ноябре 2017-го ЧУК покинула объект. За ликвидацию пожаров взяла ответственность фирма «Промрекультивация», которая заключила договор с горноспасателями.
В пятницу, 9 февраля, пройдет заседание рабочей группы, на котором планируют обсудить проект рекультивации угольного разреза «Коркинский», разработанный РМК. Компания предлагает засыпать карьер специальным закладочным материалом.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
Фото с сайта pravmin74.ru
- 08.02.2018 г. В Челябинске объявлены НМУ второй степени
- 08.02.2018 г. Лаборатория минэкологии для отбора проб воздуха получила государственную аккредитацию
- 08.02.2018 г. Экологи в Челябинске проверяют снег на наличие химикатов с дороги
- 08.02.2018 г. ПДК по формальдегиду в Челябинской области превышена в шесть раз, по сероводороду - в 15 раз
- 08.02.2018 г. Члены СПЧ при президенте летят в Челябинск из-за смога