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Жителям Челябинска звонят роботы с вопросами о выборах и США
08.02.2018 г. 13:59
Они предлагают пройти опрос, приуроченный к 18 марта 2018 года. Горожанам задают три закрытых вопроса. В частности, роботы спрашивают, известно ли собеседнику о заинтересованности западных стран в низкой явке избирателей на выборах президента России:
- Знаете ли вы, что Америка угрожает внести новые санкции перед выборами президента России? Скажите "да" или "нет".
- Известно ли вам, что запад может повлиять на итоги выборов из-за низкой явки избирателей? Скажите "да", "нет" или "не знаю".
- Активное участие россиян на предстоящих выборах президента ударит по авторитету США. Вы согласны?».
Известно, что звонки производятся с московских номеров.
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Фото с сайта vestikavkaza.ru
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