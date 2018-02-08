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Южноуральцы стали чаще пользоваться кредитными картами
08.02.2018 г. 13:54
В регионе за год увеличилось число действующих карт и среднемесячное количество совершенных по ним операций. Челябинская область заняла третье место среди уральских регионов по объему выдачи кредиток. 22% оформленных в округе карт пришлось на жителей Южного Урала. Увеличилось и количество совершенных по кредиткам операций. На Урале в январе 2017 года было проведено 74 тыс. транзакций, а к декабрю их число выросло до 100 тыс. в месяц, сообщили в пресс-службе челябинского отделения Сбербанка.
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