Южноуральцы стали чаще пользоваться кредитными картами

В регионе за год увеличилось число действующих карт и среднемесячное количество совершенных по ним операций. Челябинская область заняла третье место среди уральских регионов по объему выдачи кредиток. 22% оформленных в округе карт пришлось на жителей Южного Урала. Увеличилось и количество совершенных по кредиткам операций. На Урале в январе 2017 года было проведено 74 тыс. транзакций, а к декабрю их число выросло до 100 тыс. в месяц, сообщили в пресс-службе челябинского отделения Сбербанка.

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