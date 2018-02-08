Неизвестные вырубают лес вблизи озера Тургояк, а памятник природы превратили в общественный туалет

Фото с сайта vk.com/civilpatrol74

Фотоотчет очередных нарушений на охраняемой территории выложили активисты «Гражданского патруля». Снимки спиленных деревьев, спецтехники, фекалий на льду водоема волонтеры разместили в соцсети «Вконтакте». По данным общественников, нарушения были зафиксированы в среду, 7 февраля.

«Часть территории озера в антисанитарном состоянии: прямо на льду организованы туалеты, выгребные ямы от палаточного лагеря переполнены, всюду мусор, в том числе остатки салютов и петард», - сообщают активисты.

Озеро Тургояк является памятником природы, и вблизи него запрещена сплошная вырубка, а также нахождение транспортных средств. Волонтеры обратились в прокуратуру Челябинской области с требованием провести проверку. 27 февраля активисты «Гражданского патруля» сообщали о разливе канализации, стоки которой попали в озеро Тургояк. По данному факту проводится проверка.

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