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Лаборатория минэкологии для отбора проб воздуха получила государственную аккредитацию
08.02.2018 г. 13:43
Фото с сайта www.mineco174.ru
Теперь собранные результаты будут иметь юридическую силу. Документ подтверждает техническое соответствие лаборатории требованиям для проведения заявленных испытаний, сообщили в пресс-службе минэкологии Челябинской области.
Пока работает одна передвижная станция, она делает замеры в Челябинске, Копейске, Коркино, Карабаше, Южноуральске и Сосновском районе. В конце 2017 года министерство приобрело еще одну лабораторию на колесах, что позволит увеличить объем исследований. Сейчас она находится на стадии комплектования оборудованием.
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Фото с сайта www.mineco174.ru
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