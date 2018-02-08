Экологи в Челябинске проверяют снег на наличие химикатов с дороги

Фото с сайта cheladmin.ru

Сегодня, 8 февраля, специалисты провели отбор проб снега в центре города, в промышленной зоне, а также на выездах из Челябинска. "Все это нужно, чтобы понять, чем именно поливают дороги, а также понять вклад промышленных производств. Если не убирать дороги вовремя от этих смесей, то по весне нас будет ждать большое количество жалоб от населения на загрязнение атмосферного воздуха", — сообщил руководитель фонда "Моя планета" Виталий Безруков.

По данным организации, с декабря в экологическую приемную обратилось около 400 челябинцев с жалобами на соляную смесь. Горожане сообщают, что дороги после посыпки стали скользкими.

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Фото с сайта cheladmin.ru

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