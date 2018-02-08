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Жительница Челябинска на Mersedes снесла ворота жилого комплекса в центре города
08.02.2018 г. 12:50
Инцидент произошел утром во вторник, 6 февраля. Контролер отказался впускать автомобилистку на территорию "Манхэттена", так как машина челябинки не была зарегистрирована в базе данных жителей комплекса. Тогда женщина на Mersedes с разгона снесла ворота, едва не сбив прохожего.
Видео: URA.RU / vk.com
Во дворе комплекса автомобилистка вышла из машины и пыталась проникнуть в подъезды, однако сделать это ей не удалось. Женщина вернулась в автомобиль и покинула парковку, врезавшись в еще одни ворота. Сотрудники ГИБДД задержали челябинку и оформили ДТП.
Видео: УК "Тополинка"
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