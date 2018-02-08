В Челябинской области потеплеет до + 1 градуса

Фото с сайта sever-press.ru

Плюсовые температуры ожидаются в горах в пятницу, 9 февраля. По сведениям челябинского гидрометцентра, по ночам в регионе сохранится морозная погода: в низинах до – 29, в Челябинске -21 - -23. В дневные часы воздух начнет прогреваться, температура поднимется в Челябинске до -4 - -6 градусов, по области будет от +1 до -15 градусов.

Ветер переменных направлений, 1-6 м/с. Осадков синоптики на пятницу не прогнозируют, но по области в ночные часы возможны туманы и изморозь.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Фото с сайта sever-press.ru

Все новости за 08.02.2018 г.»