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В Челябинской области потеплеет до + 1 градуса
08.02.2018 г. 12:29
Фото с сайта sever-press.ru
Плюсовые температуры ожидаются в горах в пятницу, 9 февраля. По сведениям челябинского гидрометцентра, по ночам в регионе сохранится морозная погода: в низинах до – 29, в Челябинске -21 - -23. В дневные часы воздух начнет прогреваться, температура поднимется в Челябинске до -4 - -6 градусов, по области будет от +1 до -15 градусов.
Ветер переменных направлений, 1-6 м/с. Осадков синоптики на пятницу не прогнозируют, но по области в ночные часы возможны туманы и изморозь.
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Фото с сайта sever-press.ru
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