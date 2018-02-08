Легенда бокса Майк Тайсон проведет открытую тренировку в Челябинске

Фото с сайта boxing-mma.com

24 февраля он встретится с южноуральскими спортсменами, а 25-го проведет тренировку в Екатеринбурге. Тайсон прилетает в Челябинск по приглашению на финальный бой Ивана Штыркова, который пройдет в областном центре в рамках международного турнира единоборств.

В этом году бои состоятся в клетке. Все встречи пройдут по правилам смешанного боевого единоборства и древнего тайского бокса. Зрителей ожидают 12 эмоциональных боев с участием чемпионов из России и их оппонентов из Франции, Греции, Польши и Бразилии.

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Фото с сайта boxing-mma.com

Все новости за 08.02.2018 г.»