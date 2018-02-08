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Большинство челябинцев считают семью залогом счастливой старости
08.02.2018 г. 12:06
По мнению горожан, дети и внуки помогают пенсионерам чувствовать себя лучше. Такой позиции придерживаются 66% жителей столицы Южного Урала. Опрос провел челябинский филиал Президентской академии. На втором месте по упоминаемости в списке рецептов счастливой старости — интересная и насыщенная жизнь. Такой ответ выбрали 37% респондентов.
Более четверти горожан считают, что для лучшего самочувствия пенсионером необходимо накопить значительные сбережения. Чаще остальных такой ответ давали женщины. 22% респондентов назвали залогом счастливой старости честный и добросовестный труд. Еще 8% опрошенных уверены, что лучше себя чувствуют те, кто соблюдают религиозные принципы.
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Фото с сайта www.prizyv.ru
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