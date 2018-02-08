Двое детей из Коркино отравились таблетками от судорог, один в реанимации

Фото с сайта www.tomsk.ru

Инцидент произошел в среду, 7 февраля. 13-летний подросток вместе с 5-летней сестрой решил попробовать противосудорожное лекарство. В результате с сильнейшим отравлением дети были доставлены в больницу, сообщает «Горняцкая правда».

Мальчик попал в реанимацию. Сейчас его состояние врачи оценивают как средней тяжести. Девочка чувствует себя лучше - ее лечат в детской больнице. По факту случившегося сотрудники отдела по делам несовершеннолетних проводят проверку.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Фото с сайта www.tomsk.ru

Все новости за 08.02.2018 г.»