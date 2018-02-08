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Двое детей из Коркино отравились таблетками от судорог, один в реанимации
08.02.2018 г. 11:07
Фото с сайта www.tomsk.ru
Инцидент произошел в среду, 7 февраля. 13-летний подросток вместе с 5-летней сестрой решил попробовать противосудорожное лекарство. В результате с сильнейшим отравлением дети были доставлены в больницу, сообщает «Горняцкая правда».
Мальчик попал в реанимацию. Сейчас его состояние врачи оценивают как средней тяжести. Девочка чувствует себя лучше - ее лечат в детской больнице. По факту случившегося сотрудники отдела по делам несовершеннолетних проводят проверку.
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Фото с сайта www.tomsk.ru
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