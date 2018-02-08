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Два пенсионера насмерть отравились угарным газом в Южноуральске
08.02.2018 г. 11:01
Фото с сайта bryansku.ru
В доме работала печная газовая горелка, которая не оснащена автоматикой безопасности по тяге. Заслонка дымохода печи была закрыта. В результате смертельное отравление получили 82-летняя женщина и 74-летний мужчина, находившиеся в доме.
Похожий инцидент произошел также в поселке Черноборский. Из-за закрытой заслонки печи отравление легкой степени получила 76-летняя пенсионерка. По данным компании "Газпром газораспределение Челябинск", женщина в декабре 2017 года получала уведомление о необходимости демонтировать задвижку.
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Фото с сайта bryansku.ru
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