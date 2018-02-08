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Сотрудника южноуральского управления лесами подозревают в получении взяток
08.02.2018 г. 10:37
Фото с сайта sledcom.ru
По версии следствия, 22 и 29 июня начальник отдела получил в общей сумме 35 тыс. рублей от заинтересованных лиц. За деньги чиновник помог оформить права на земельные участки. Подозреваемый дал признательные показания. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, сообщили в следственном управлении СК по Челябинской области.
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Фото с сайта sledcom.ru
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