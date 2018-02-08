ПДК по формальдегиду в Челябинской области превышена в шесть раз, по сероводороду - в 15 раз

Фото: Виталий Безруков / facebook.com

Максимальное значение было зафиксировано в четверг, 7 февраля, на Коркинском разрезе. В Советском районе Челябинска выявлено превышение в 5,9 ПДК по формальдегиду. Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор благотворительного экологического фонда «Моя планета» Виталий Безруков.

Он считает, что вредные выбросы в город принес слабый южный ветер, но ночью направление изменилось на северное. «Поэтому многие ощутили негативное воздействие крупных наших промышленных гигантов. Много обращений из Металлургического района с жалобой на «Мечел», жители в Тракторозаводском районе жаловались на ЧЭМК. Сегодня ветер опять южный, и смогом накрывает в очередной раз с разреза», - написал Виталий Безруков.

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Фото: Виталий Безруков / facebook.com

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