Члены СПЧ при президенте летят в Челябинск из-за смога

Фото с сайта pravmin74.ru

Члены Совета по развитию гражданского общества и правам человека Иван Засурский и Сергей Цыпленков побывают на Коркинском разрезе и обсудят экологические проблемы.

Коркинский разрез в последнее время называют едва ли не главным виновником смога, общественники планируют оценить масштабы эндогенных пожаров. Затем с участием правозащитников пройдет круглый стол по проблеме экологии, который организует челябинский Дом ученых.

Засурский и Цыпленков уже посещали Челябинск, участвовали в заседании рабочей группы по Томинскому ГОКу, изучали проблемы Коркино и поселка Роза.

В среду, 7 февраля, челябинцы вновь массово жаловались на смог, запах гари и невозможность дышать. За сутки в городскую единую дежурно-диспетчерскую службу поступило 185 обращений. Неблагоприятные метеорологические условия в городе сохраняются с 30 января.

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