ГИБДД закрыла жителям Долгодеревенского разворот на М5

Скриншот с сайта youtube.com / Сосновская Нива

Теперь выехать из села в сторону Челябинска водители смогут только через двухуровневую развязку на село Аргаяш. Решение о закрытии разворота приняла комиссия по безопасности дорожного движения в связи с большим числом ДТП на этом участке. По данным управления дорог «Южный Урал», за последние годы там произошло 35 крупных аварий, в которых пострадали 46 человек и двое погибли.

Видео: Сосновская Нива / youtube.com

Вскоре будут установлены соответствующие знаки, ограждение, нанесена дорожная разметка, а пока на этом участке размещены временный снежный вал и знаки, запрещающие разворот.

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