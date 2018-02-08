В ЕДДС Челябинска за сутки поступило 185 жалоб на смог

В городе продолжает действовать режим НМУ первой степени. Он был введен 30 января из-за слабого ветра и инверсии. Ожидается, что высокая вероятность возникновения смога сохранится до 19 часов четверга, 8 января.

За последние сутки в единую дежурно-диспетчерскую службу поступило 185 сообщений о запахе гари, из них 85 — от жителей Ленинского и Центрального районов. Меньше всего на смог жаловались в Металлургическом - в ЕДДС обратились шесть человек из этого района. Всего с начала года в службу поступило более 900 сообщений о загрязнении воздуха.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 08.02.2018 г.»