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В ЕДДС Челябинска за сутки поступило 185 жалоб на смог
08.02.2018 г. 08:34
В городе продолжает действовать режим НМУ первой степени. Он был введен 30 января из-за слабого ветра и инверсии. Ожидается, что высокая вероятность возникновения смога сохранится до 19 часов четверга, 8 января.
За последние сутки в единую дежурно-диспетчерскую службу поступило 185 сообщений о запахе гари, из них 85 — от жителей Ленинского и Центрального районов. Меньше всего на смог жаловались в Металлургическом - в ЕДДС обратились шесть человек из этого района. Всего с начала года в службу поступило более 900 сообщений о загрязнении воздуха.
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