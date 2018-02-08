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Суд заключил под стражу виновника аварии с четырьмя погибшими на Бродокалмакском тракте
08.02.2018 г. 08:28
Решение о мере пресечения для водителя Mitsubishi Lancer принял Центральный районный суд. Мужчина арестован, его обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. Максимальное наказание по этой статье - семь лет колонии.
Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области / vk.com
Авария произошла на Бродокалмакском тракте утром 2 февраля. По данным пресс-службы ГУ МВД по Челябинской области, водитель Mitsubishi Lancer, двигаясь со стороны города, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль такой же марки. Последний продолжил движение, столкнулся с Lada XRAY, а после - врезался в столб.
Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области / vk.com
Водитель второго Mitsubishi и два пассажира этой машины, а также пассажир первой иномарки погибли на месте ДТП до приезда медиков. Еще три человека пострадали, в том числе водитель, который выехал на встречную полосу. Как ранее сообщили в полиции, мужчина - житель Челябинска, его водительский стаж составляет 10 лет. За последний год его штрафовали дважды - за превышение скорости.
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