«Уютерра» сообщила клиентам об уходе из Челябинска

Эксперты говорят, что причина в безденежье местных жителей. Покупатели сегодня, 7 февраля, получили сообщения от ритейлера о том, что магазин товаров для дома в городе скоро прекратит работу. Арендатор в ближайшее время освободит площадку в ТЦ "КС". По словам директора компании "IBC-Недвижимость" Станислава Ахмедзянова, одна из причин ухода - низкая величина среднего чека. Непродуктовым магазинам стало сложнее выживать в Челябинске, пояснил эксперт.

"В Челябинске по-прежнему уменьшается объем одного чека. К сожалению, в связи с тем, что уменьшаются реальные доходы граждан. Это связано и с уменьшением их покупок в непродуктовой сфере. У КС как у самой площадки перспективы логистические очень хорошие, потому что с этой площадкой в разное время вели переговоры разные федеральные операторы. Хочу отметить, что это в принципе приличное место, потому что место вечерней эмиграции людей из делового центра в спальный район на северо-запад. Это один из вариантов объезда, поэтому у этой площадки, если собственники будут правильно ее развивать, довольно хорошие перспективы", — рассказал Станислав Ахмедзянов.

Магазин «Уютерра» работал в комплексе "КС" с 2009 года.

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