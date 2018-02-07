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Челябинское УФАС возбудило дело о сговоре на 17 аукционах поставщиков дезинфицирующих средств для больниц
07.02.2018 г. 15:53
Фото с сайта miniinvasive.ru
Участникам картели грозят штрафы. Общая сумма контрактов составила более 13 млн рублей. В сговоре подозревают компании "Олмед", "Лабораторию Инспепта" и "КХФ".
Участие в торгах принимали, как правило, две организации. Одна предлагала цену ниже начальной на 0,5%, вторая — на 1-2%. В результате контракт заключался по стоимости, приближенной к начальной. Заказчиками являлись южноуральские больницы и станции скорой помощи. Нарушителям антимонопольного законодательства грозят штрафы до половины стоимости торгов, сообщили в челябинском управлении ФАС.
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Фото с сайта miniinvasive.ru
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