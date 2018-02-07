Более 3,5 тыс. южноуральцев лишатся работы до конца лета 2018 года

Всего сокращения намечены на 221 предприятии. В дирекции по эксплуатации и ремонту путевых машин южноуральского филиала РЖД в связи с ликвидацией в феврале 2018 года планируют уволить около 1 тыс. сотрудников. По данным областного управления по труду и занятости населения, еще около 2,5 тыс. жителей потеряют работу в связи массовыми сокращениями на предприятиях.

Также в настоящее время более 4,7 тыс. южноуральцев по инициативе работодателя переведены на неполный день или неделю. Из них почти половина - это сотрудники ЧТЗ. Им продолжительность рабочего дня сократили из-за низкой загрузки производства.

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