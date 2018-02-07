Учредителю компании «Речелстрой» Андрею Пязоку продлили арест на два месяца

Фото с сайта rechelstroy.ru

Решение принял сегодня, 7 февраля, Центральный райсуд Челябинска. Андрея Пязока обвиняют в мошенничестве с деньгами дольщиков микрорайона «Чурилово Lake City». Адвокаты просили изменить меру пресечения на домашний арест либо на залог в 5 млн рублей, который готов внести гендиректор Челябинского кузнечно-прессового завода Андрей Гартунг. Сам Пязок обещал в случае изменения меры способствовать исполнению обязательств перед дольщиками «Речелстроя».

Следователь просил суд продлить арест из-за невозможности закончить расследование до истечения срока пребывания обвиняемого под стражей. Суд принял решение о продлении ареста до 11 апреля.

Андрей Пязок был задержан 11 декабря 2017 года. Уголовное дело было возбуждено в мае прошлого года. В феврале 2018-го областной арбитраж ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «Речелстрой». Из-за финансовых трудностей было приостановлено строительство 18 многоквартирных домов в микрорайоне «Чурилово Lake City». В реестр включено более 1,7 тыс. дольщиков. По версии следствия, деньги дольщиков были похищены руководством компании в период с 2015 по 2016 годы.

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Фото с сайта rechelstroy.ru

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